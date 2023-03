Tesla : rude concurrence en Chine ?

(Boursier.com) — Tesla , qui corrigeait hier soir à Wall Street au lendemain de sa journée investisseurs, reprend un peu de hauteur avant bourse ce vendredi. Le groupe a vendu un peu plus de 74.400 véhicules électriques fabriqués en Chine en février, ce qui représente une croissance de 32% en glissement annuel selon la China Passenger Car Association (CPCA). En comparaison du mois de janvier, la croissance est de près de 13%. Mais le groupe d'Elon Musk a affaire à forte partie. Son concurrent BYD, apprécié par la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett, monte en puissance avec ses véhicules électriques et hybrides. BYD a écoulé 191.664 unités en février selon la CPCA. La part de marché de Tesla sur le segment chinois des véhicules à énergie nouvelle (électriques pures ou hybrides rechargeables), a reculé à 9% en février contre 10% un an plus tôt, précise pour sa part China Merchants Bank International, tandis que la PDM de BYD a grimpé de 27 à 37% sur la même période.