Tesla : retour à la normale à Shanghai ?

(Boursier.com) — Tesla prévoit de rétablir la production de son usine de Shanghai au niveau auquel elle fonctionnait avant le bouclage de la ville par le Covid-19 d'ici mardi, un jour plus tard que son récent plan de relance, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance. Tesla va plus que doubler sa production quotidienne à 2 600 véhicules électriques dans son usine de Shanghai à partir de mardi, selon la note détaillant le plan. Cela se compare à environ 1 000 véhicules électriques produits lundi, selon le mémo, et porterait la production hebdomadaire de Tesla à près de 16 000 unités. Ramener la production aux niveaux précédant le verrouillage a été un défi pour Tesla à Shanghai, en raison de problèmes résultant des contrôles stricts de la ville imposés à partir de mars sur la circulation des personnes et des marchandises pour freiner la propagation du Covid-19. Il y a un peu plus de deux semaines, Tesla avait prévu de revenir aux niveaux de production d'avant le verrouillage d'ici le 16 mai, mais a ensuite retardé cet objectif d'une semaine.

Parmi les défis figurent le manque de main-d'oeuvre, les obstacles à l'expédition et l'approvisionnement limité en pièces. Tesla avait pu reprendre une production partielle le 19 avril dans le cadre de ce que les autorités chinoises décrivent comme un contrôle "en boucle fermée" pour empêcher la propagation du virus. Les entreprises de Shanghai ne sont autorisées à rouvrir que si elles peuvent fonctionner dans le cadre d'un tel arrangement, qui nécessite l'isolement des travailleurs. Shanghai a rouvert dimanche une petite partie du système de métro le plus long du monde après avoir fermé certaines lignes pendant près de deux mois. Le gouvernement de la ville demanderait aux autorités locales d'accélérer les approbations des certificats nécessaires aux travailleurs pour retourner dans les usines à partir de cette semaine. Reuters note que la fermeture de Shanghai a coûté cher à Tesla, qui n'a vendu que 1 512 véhicules en Chine en avril, contre 65 754 le mois précédent.