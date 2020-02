Tesla retombe... un peu

(Boursier.com) — Tesla consolide... enfin ! Après une série de six séances de hausse, avec plus de 30% de gains sur les deux dernières, le titre du groupe d'Elon Musk retombe d'environ 9% à 810 dollars dans les premiers échanges à Wall Street. L'ascension folle et la capitalisation incroyable du constructeur automobile continuent à faire jaser de l'autre côté de l'Atlantique. Beaucoup d'analystes se montrent circonspects face à cette flambée à l'image de Morgan Stanley qui reste à 'sous-pondérer' sur le dossier et affirme que "de nombreux investisseurs ont du mal à identifier un fondement solide pour ce mouvement".

La firme californienne a par ailleurs annoncé le report de la livraison d'une partie de sa production de Model 3 de février en Chine à cause du coronavirus.