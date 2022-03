Tesla reporte la reprise de l'activité à Shanghai

(Boursier.com) — Tesla aurait reporté sine die la reprise d'activité de son usine de Shanghai, alors que le confinement décidé par les autorités locales face à l'épidémie de Covid-19 doit prendre fin vendredi dans cette partie de la métropole chinoise, montre un document interne consulté par l'agence Reuters. Ainsi, le constructeur de véhicules électriques aurait annulé ses plans de reprise de la production dans son usine de Shanghai vendredi et samedi, retardant encore la réouverture du centre de fabrication de ses voitures Model 3 et Model Y. L'usine de Shanghai, située dans le district de Pudong à l'est du fleuve Huangpu de la ville, a suspendu la production de lundi à jeudi après que la ville a lancé un confinement en deux étapes pour lutter contre l'épidémie.

Le verrouillage des districts à l'est de la rivière devrait être levé aux premières heures du 1er avril. Tesla avait initialement prévu de reprendre la production ce jour-là. Cependant, le dernier avis dont Reuters a pris connaissance indique que le constructeur a annulé les plans de production pour les 1er et 2 avril. Deux personnes proches du dossier citées par Reuters ont déclaré que Tesla n'avait pas encore obtenu de permis du gouvernement de Shanghai pour que ses camions livrent des voitures électriques assemblées à l'extérieur de Pudong dans les parties occidentales de la ville. Shanghai est sur le point de verrouiller les zones à l'ouest du fleuve dès les premières heures demain matin. L'entreprise a peut-être également choisi de prolonger la suspension en raison d'une pénurie de travailleurs, a déclaré l'une des sources.

Tesla, pour sa part, a déclaré à Reuters qu'il appliquait strictement les exigences chinoises en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie et qu'il ajusterait son travail en fonction des politiques de prévention du gouvernement.