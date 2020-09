Tesla replonge, Musk déçoit

(Boursier.com) — Tesla est retombé de 5,6% en clôture hier à Wall Street, et cédait encore près de 7% en post-séance suite à la présentation de la soirée sur les batteries. Le CEO du groupe californien, Elon Musk, avait déjà tempéré les ardeurs des opérateurs avant le fameux 'Battery Day' qui devait exposer la stratégie de Tesla en matière de batteries. Musk, qui avait initialement promis que le Battery Day allait être "dingue", avait admis ensuite sur Twitter que la technologie présentée ne parviendrait pas à la production de masse avant 2022.

La chute boursière s'est poursuivie après bourse, les annonces n'ayant pas plus convaincu, malgré la promesse de Musk de réduire fortement les coûts de production des véhicules électriques. Il faut dire que l'effet de ces actions n'est pas attendu avant au moins trois années, horizon de temps lointain pour certains investisseurs. Le CEO du groupe et le management de Tesla ont donc dévoilé hier soir une nouvelle batterie, ainsi que leur stratégie de production. Les marchés espéraient l'annonce du développement d'une batterie d'une durée de vie de 10 ans ou plus, ainsi qu'un objectif concret de réduction des coûts permettant de réduire le prix des véhicules électriques à un niveau inférieur à celui des voitures à essence.

Musk n'a pas fourni de telles informations, s'engageant en revanche à réduire de moitié les coûts des batteries d'ici plusieurs années grâce à une nouvelle technologie et à fournir ainsi une voiture électrique à un prix abordable. "D'ici trois ans, nous pourrons produire une voiture à 25.000 dollars qui sera fondamentalement comparable, ou peut-être même un peu meilleure, qu'une voiture à essence similaire", a tout de même indiqué le leader de Tesla. Le groupe n'a pas encore finalisé la conception de la nouvelle batterie.