Tesla réduit les prix des Model S aux US et en Chine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla réduit de 3.000$ les prix de ses Model S aux Etats-Unis, et baisse également ses prix en Chine. Le groupe d'Elon Musk, qui avait annoncé plus tôt ce mois un record de livraisons pour le second trimestre, a abaissé ainsi les prix de deux versions du Model S aux USA. Le modèle long range passe donc à 71.990$ contre 74.990$ aux Etats-Unis, alors que la version 'performance' est proposée désormais à 91.990$, contre 94.990$. Le prix d'entrée du Model S en Chine est quant à lui réduit de 3%. Il y a quelques jours, Tesla avait déjà abaissé le prix de départ de son Model 3 en Chine de 8% à 249.900 yuans (36.800$ environ).