Tesla réduit encore ses prix en Chine

(Boursier.com) — Tesla a décidé de nouvelles réductions de prix en Chine, relève Bloomberg. Après le ralentissement du mois de juillet, le groupe d'Elon Musk semble donc vouloir relancer les volumes. Le constructeur automobile texan a réduit le prix des versions haut de gamme Long Range et Performance du SUV Model Y de 14 000 yuans (1 900$), à 299 900 yuans et 349 900 yuans respectivement, selon un article publié lundi sur son compte Weibo et relayé par Bloomberg. Une subvention d'assurance de 8 000 yuans sur les véhicules Model 3 nouvellement achetés a également été prolongée jusqu'à la fin du mois prochain. L'agence Bloomberg note que ces coupes suivent celles de la marque Zeekr de Geely Automobile Holdings, qui a baissé les prix jusqu'à 37 000 yuans la semaine dernière. Zhejiang Leapmotor Technologies a aussi abaissé ses prix au début du mois. Tesla a déclenché la guerre des prix avec une première série de réductions l'année dernière avant de nouvelles remises en janvier, rappelle l'agence.