Tesla réduit encore ses prix, en attendant les comptes

(Boursier.com) — Tesla publie ses résultats financiers trimestriels après bourse ce soir à Wall Street. Pour le premier trimestre, le consensus de place se situe à 85 cents de bénéfice ajusté par action pour 23,3 milliards de dollars de revenus - soit une croissance de 24% en glissement annuel de son chiffre d'affaires. On sait déjà que le géant texan de l'automobile électrique, a affiché des livraisons record pour son premier trimestre, la demande ayant été stimulée par de fortes baisses de prix des véhicules. Au premier trimestre 2023, le groupe d'Elon Musk a produit plus de 440.000 voitures et livré plus de 422.000 unités, selon les annonces du groupe plus tôt ce mois. Plus précisément, Tesla a produit 440.808 unités, dont 421.371 Model 3 et Y, et 19.437 Model S et X. Les livraisons sur le trimestre sont ressorties au nombre de 422.875, dont 412.180 Model 3 et Y et 10.695 Model S et X. "Nous avons poursuivi la transition vers un mix régional plus homogène de production de véhicules, y compris des véhicules Model S/X en transit vers la région EMEA et APAC", commentait alors le constructeur.

En attendant les résultats complets, le groupe d'Elon Musk réduit encore les prix de certains de ses véhicules Model Y et Model 3 aux États-Unis, ce qui représente tout de même la sixième vague de baisse cette année. Reuters note, sur la base des données du site Internet du constructeur, que Tesla a baissé les prix des versions Model Y longue autonomie et Performance de 3.000 dollars et celui du Model 3 Propulsion Arrière de 2.000 dollars - à 39.990$ par véhicule. Ainsi, depuis le début de l'année, Tesla a réduit les prix aux États-Unis de ses versions originales des Model 3 et Model Y de 11% et 20%, respectivement, mesure Reuters, qui rappelle que le groupe a aussi consenti des baisses ailleurs dans le monde après avoir commencé à réduire ses tarifs en Chine en janvier. Ces décisions interviennent alors que les États-Unis vont introduire des mesures limitant les crédits d'impôt pour les véhicules électriques. Les opérateurs s'inquiètent quant à eux des conséquences pour les marges du groupe. Un début de réponse est attendu ce soir.