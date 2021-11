Tesla recule encore, Elon Musk trolle Bernie Sanders sur les impôts

(Boursier.com) — Le titre Tesla a poursuivi sa correction lundi, toujours sous l'influence du robinet ouvert par son fondateur et CEO Elon Musk, qui a vendu la semaine dernière une partie des ses actions et prévoit sans doute de poursuivre ce mouvement.

Après une perte de plus de 15% la semaine dernière, le titre du constructeur de véhicules électriques a cédé plus de 5% en séance lundi, avant de réduire ses pertes à 2% en fin de séance, autour de 1.012$ peu avant la clôture. Rappelons que le titre avait volé de record en record avant cette brusque correction, déclenchée par Elon Musk lui-même lorsqu'il a annoncé envisager de vendre 10% de sa participation d'environ 17% dans le capital de Tesla. Il a même demandé leur avis à ses followers sur Twitter, qui se sont montrés favorables à cette cession.

Bernie Sanders répète qu'il faut taxer les milliardaires

Elon Musk, qui détenait jusque là quelque 166 millions de titres Tesla, a alors vendu en plusieurs blocs un total de 6,4 millions de titres, pour environ 7 milliards de dollars. S'il poursuit ses ventes pour atteindre son objectif de céder 10% de sa participation (soit 16,6 millions de titres), il devra encore mettre plus de 10 millions de titres sur le marché. Ce qui pourrait encore plomber le titre, d'autant que d'autres "insiders" de Tesla (dont Kimbal Musk, frère d'Elon et membre du "board") ont eux aussi vendu des titres ces derniers temps...

Outre la pression exercée par les ventes de titres, Tesla a peut-être été affecté lundi par une nouvelle polémique via Twitter entre Elon Musk et le sénateur Bernie Sanders. Ce dernier a posté samedi un tweet réclamant une taxation plus importante des Américains les plus riches, ce qui a entraîné une réaction provocatrice d'Elon Musk, qui a récemment déménagé le siège de Tesla mais aussi sa résidence personnelle de Californie vers Austin au Texas, en partie pour des raisons fiscales.

"Nous devons exiger que les personnes extrêmement riches paient leur juste part. Point", a écrit samedi l'ancien candidat à l'investiture démocrate. A quoi Musk a répliqué : "J'oublie tout le temps que vous êtes toujours en vie", ce qui a valu au milliardaire des réactions de nombreux d'internautes jugeant sa remarque déplacée.

We share. Period. — Bernie Sanders (@SenSanders), via Twitter

Le patron de Tesla et de SpaceX a ensuite posté :"Vous voulez que je vende plus d'actions, Bernie ? Vous n'avez qu'à le dire". Avant d'ajouter avec ironie : "OK, quel taux (de taxation : ndlr) vous paraît juste ? Est-ce 53% vous semble raisonnable ?"

Ok, fair? Does 53% reasonable? — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Elon Musk n'a jamais caché qu'il est opposé à un projet démocrate de taxer les milliardaires, consistant à imposer les gains potentiels et non-réalisés des 700 plus grosses fortunes américaines.