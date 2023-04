Tesla : record de livraisons au premier trimestre, après les baisses de prix

(Boursier.com) — Tesla , le géant texan de l'automobile électrique, a publié hier des chiffres record pour son premier trimestre, la demande ayant été stimulée par de fortes baisses de prix des véhicules. Au premier trimestre 2023, le groupe d'Elon Musk a produit plus de 440.000 voitures et livré plus de 422.000 unités. Plus précisément, Tesla a produit 440.808 unités, dont 421.371 Model 3 et Y, et 19.437 Model S et X. Les livraisons sur le trimestre sont ressorties au nombre de 422.875, dont 412.180 Model 3 et Y et 10.695 Model S et X. "Nous avons poursuivi la transition vers un mix régional plus homogène de production de véhicules, y compris des véhicules Model S/X en transit vers la région EMEA et APAC", a commenté le constructeur.

Avec 422.875 unités livrées au total, Tesla fait mieux que le consensus Bloomberg (421.000) mais moins bien que le consensus Refinitiv qui était quant à lui de 430.000. Les livraisons sont en croissance de 4% en séquentiel, en comparaison du précédent trimestre, et de 36% en comparaison de l'an dernier. Tesla publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2023 après la clôture du marché le mercredi 19 avril 2023. Il s'agit désormais de savoir quel impact auront les baisses de prix récemment consenties sur les marges du groupe.