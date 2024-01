Tesla : progression de 38% des livraisons annuelles

(Boursier.com) — Tesla hésite avant bourse à Wall Street, suite à la publication des chiffres trimestriels de production et de livraisons. Au quatrième trimestre, le groupe d'Elon Musk a produit environ 495.000 véhicules et livré plus de 484.000 unités. En 2023, les livraisons de véhicules ont augmenté de 38% sur un an à 1,81 million, tandis que la production a augmenté de 35% à 1,85 million d'unités. Sur l'année, le groupe a produit 1.775.159 Model 3 et Y. Le groupe a livré par ailleurs 1.739.707 unités de ces modèles, qui représentent l'essentiel de la performance annuelle et trimestrielle. Le groupe a écoulé au total 484.507 unités sur le dernier trimestre, contre environ 483.200 de consensus. La production, à 494.989 unités, bat aussi le consensus qui se situait à 482.300 unités. Tesla a donc livré un nombre record de véhicules au quatrième trimestre et atteint son objectif de 1,8 million pour 2023.

Tesla publiera ses résultats financiers détaillés du quatrième trimestre fiscal 2023 après la clôture des marchés le 24 janvier prochain.