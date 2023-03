Tesla pourrait produire des voitures au Mexique dès l'an prochain

(Boursier.com) — Tesla pourrait produire des voitures au Mexique dès l'année prochaine, d'après le New York Times, citant le gouverneur de l'Etat de Nuevo León. Le NYT rapporte que le gouverneur a déclaré qu'un responsable de Tesla lui avait dit que l'usine de la société coûterait 5 milliards de dollars, emploierait jusqu'à 7.000 personnes et pourrait commencer à produire des voitures dès l'année prochaine. Tesla a annoncé il y a quelques jours qu'il prévoyait d'installer une gigafactory d'assemblage au Mexique, qui serait sa cinquième dans le monde, mais a fourni peu de détails. Le gouverneur de Nuevo León, Samuel García, a ajouté que les dirigeants de Tesla lui avaient dit que l'usine - qui sera située à l'extérieur de Monterrey - pourrait devenir la plus grande de l'entreprise et produire des voitures, des batteries, des semi-conducteurs et des logiciels. Tesla pourrait finalement doubler ou tripler son investissement initial de 5 milliards de dollars, a déclaré García au NYT.