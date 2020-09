Tesla pourrait livrer en Europe des voitures fabriquées en Chine d'ici fin 2020

(Boursier.com) — Tesla serait prêt à passer à la vitesse supérieure. Le groupe d'Elon Musk pourrait commencer à expédier des voitures fabriquées dans sa gigantesque usine de Shanghai vers d'autres marchés en Asie et en Europe. Selon les 'traditionnelles sources proches du dossier' citées par 'Bloomberg', les Model 3 construites en Chine et destinées à être livrées à l'extérieur du pays commenceront probablement leur production en série au quatrième trimestre. Les marchés visés sont Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'Europe, où les clients doivent actuellement attendre la livraison de leur voiture fabriquée aux États-Unis. Les livraisons pourraient commencer dès la fin de cette année, ou début 2021.

L'usine principale de Tesla se trouve à Fremont, en Californie, où elle assemble les modèles S, X, Y et 3. C'est également là que la grande majorité des composants des véhicules sont fabriqués. L'entreprise californienne devrait également compter sa première manufacture en Europe l'an prochain puisqu'elle construit actuellement une usine à Berlin. Elon Musk espère démarrer la production de cette dernière à la mi-2021.

En Chine, Tesla livre environ 11.000 voitures par mois, toutes destinées au marché intérieur. Face à l'intensification de la concurrence, le groupe a réduit ses prix dans le pays dans le cadre d'un effort visant à augmenter ses ventes sur le plus grand marché électrique du monde.

Plus globalement, la demande de véhicules électriques augmente, soutenue par des réglementations plus strictes en matière d'émissions polluantes en Europe et par une prise de conscience croissante du changement climatique et de l'impact négatif des voitures à carburant fossile sur l'environnement.