Tesla pourrait accepter à nouveau le bitcoin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla , le leader californien de l'automobile électrique, va sans doute recommencer à accepter les paiements en bitcoin pour ses véhicules, a laissé entendre son patron Elon Musk à l'occasion d'une conférence. Le constructeur automobile avait annoncé en mai l'abandon des paiements en bitcoin, après les avoir précédemment acceptés et avoir investi 1,5 milliard de dollars en trésorerie sur le BTC. Tesla avait ensuite choqué les fans de cryptomonnaies en cédant une partie de son investissement en bitcoin. Musk a indiqué par ailleurs qu'il détenait des cryptomonnaies, et notamment du BTC, de l'ethereum et bien entendu du dogecoin. Les commentaires et revirements fréquents du milliardaire font valser les cours de 'cryptos'. Le bitcoin, qui avait sombré plus tôt dans la semaine sous les 30.000$, revient à l'approche des 32.000$ sur CoinMarketCap. Musk conditionne le retour des paiements en BTC à une moindre consommation énergétique...