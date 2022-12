Tesla : pourquoi l'action continue à chuter pendant les fêtes ?

(Boursier.com) — La vertigineuse chute de Tesla se poursuit en pré-séance à Wall Street. Le constructeur de voitures électriques, qui a abandonné près de 22% au cours des six dernières séances pour clôturer vendredi au plus bas depuis le 9 septembre 2020, perd encore plus de 5% dans les échanges d'avant-Bourse ce mardi. Selon un document interne consulté par 'Reuters', Tesla a interrompu la production dans son usine de Shanghai samedi, soit un jour plus tôt que prévu. Aucune raison n'a été donnée pour anticiper une pause initialement prévue du 25 décembre au 1er janvier.

Cette décision intervient alors que le groupe américain et ses fournisseurs sont confrontés à des défis opérationnels importants en lien avec le pic d'infections au Covid-19 dans le pays. Tesla devrait également arrêter la production dans sa principale usine du 20 au 31 janvier pour une pause prolongée pour le Nouvel An chinois.

En cas de clôture dans le rouge ce soir, Tesla alignerait donc une septième séance consécutive de repli, du jamais vu depuis septembre 2018. Le titre a perdu 65% depuis le premier janvier, ramenant la capitalisation du groupe basé à Austin à moins de 390 Mds$. Le dernier mouvement de vente appuyée sur la valeur est à relier à la cession par Elon Musk de 40 milliards de dollars d'actions destinée à l'aider à financer le rachat de Twitter. "Je ne vendrai pas d'actions avant - je ne sais pas - probablement dans deux ans, certainement pas l'année prochaine en aucune circonstance, et probablement pas l'année suivante", a tenté de rassurer le milliardaire lors d'une conversation audio en direct sur 'Twitter Spaces' jeudi soir.

Le patron de SpaceX s'est par ailleurs montré pessimiste sur l'environnement économique pour les prochains mois. "Je pense que nous sommes en récession, et je pense que 2023 va être une récession assez grave", a déclaré le patron de Tesla. "Ça va être, à mon avis, comparable à 2009. Je ne sais pas si ça va être un peu pire ou un peu mieux, mais je pense que c'est, selon moi, susceptible d'être comparable. Cela signifie que la demande pour tout type d'article facultatif et discrétionnaire, en particulier s'il s'agit d'un article coûteux, sera plus faible".