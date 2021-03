Tesla plus grande compagnie au monde ? Elon Musk y croit

Tesla plus grande compagnie au monde ? Elon Musk y croit









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Elon Musk considère possible que Tesla devienne la première compagnie au monde du point de vue de la capitalisation boursière. "Je pense qu'il existe une probabilité supérieure à 0% que Tesla devienne la plus grande compagnie", a tweeté le patron du constructeur de véhicules électriques en fin de semaine dernière, en réponse à un message de l'utilisateur 'Whole Mars Catalog' sur le réseau social média, selon lequel "Tesla va devenir plus grand qu'Apple", notamment grâce au système Full Self-Driving (FSD) de conduite entièrement autonome. Selon le New York Post, le CEO de Tesla aurait même ajouté que son groupe pourrait dépasser Apple "probablement dans les prochains mois", avant d'effacer le tweet.

I 0% Tesla — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Musk se livre souvent sans grande retenue sur Twitter, ce qui avait créé en septembre 2018 un conflit avec la Securities & Exchange Commission, le gendarme financier américain. Il avait alors indiqué sur Twitter qu'il considérait une sortie de la cote de Tesla à 420$ par titre et aurait sécurisé le financement d'une telle opération. Musk et Tesla avaient ensuite conclu un accord avec la SEC et déboursé chacun 20 millions de dollars, le charismatique leader rendant au passage son fauteuil de président pour ne conserver que celui de CEO. Début 2019, la SEC avait considéré que Musk avait enfreint l'accord en tweetant à propos des chiffres de production de Tesla.

Apple capitalise actuellement plus de 2.000 milliards de dollars à Wall Street, contre 594 milliards de dollars pour Tesla - dont le cours a récemment corrigé. Si la 'capi' d'Apple restait constante, il faudrait donc que celle de Tesla soit multipliée par au moins 3,4 pour dépasser le groupe californien à la pomme.