Tesla : plus forte séance de baisse en deux ans à Wall Street

(Boursier.com) — Tesla , qui avait déjà perdu deux tiers de sa valeur en bourse en 2022, a abandonné encore 12,2% en clôture hier soir à 108,1$, sa pire séance boursière en plus de deux ans. Il faut dire qu'alors qu'Elon Musk semble très concentré sur sa récente acquisition de Twitter, Tesla a pour sa part publié des chiffres de livraisons inférieurs aux attentes de marché pour le quatrième trimestre, avec environ 405 000 véhicules livrés. JP Morgan a abaissé ainsi ses estimations de profits et son objectif de cours. Le broker envisage désormais un bpa de 4,6$ cette année, et fixe un objectif de cours de 125$ en maintenant sa recommandation à 'sous-pondérer'. Goldman Sachs maintient pour sa part un avis positif, à l'achat, mais son objectif de cours passe de 235 à 205$.

Parmi les rares soutiens, Ark Innovation Fund, fonds de Cathie Wood, continue de se renforcer. Selon Bloomberg, Ark a encore acquis plus de 176 000 titres Tesla hier, ce qui porte à 938 000 titres ses achats depuis le 3 octobre. La période d'octobre à décembre marque le premier trimestre sur sept durant lequel Ark a affiché une position nette acheteuse en titres Tesla. Pour l'instant, cela n'a pas porté chance à Wood, qui reste apparemment convaincue.