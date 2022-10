Tesla plus cher qu'Apple et Saudi Aramco réunis ? Elon Musk y croit

(Boursier.com) — Tesla corrigeait après bourse à Wall Street hier mercredi, le groupe d'Elon Musk ayant fait état de revenus du troisième trimestre en vive croissance, mais inférieurs aux anticipations très ambitieuses des analystes de la place. Le titre retombait ainsi de 6% à 208$ hors marché. Tesla abandonne désormais la moitié de sa valeur à Wall Street, depuis les pics historiques inscrits en novembre 2021.

Pourtant, Musk n'a pas caché ses ambitions hier soir, lors de la présentation des résultats. Il affirme même que Tesla pourrait valoir autant qu'Apple et Saudi Aramco - les deux groupes aux plus fortes capitalisations du monde - combinés ! Pour l'instant, Tesla pèse moins de 700 milliards de dollars, contre plus de 2.300 milliards de dollars pour Apple et près de 2.100 milliards pour Saudi Aramco.

"Mon opinion est que nous pourrions largement dépasser la capitalisation boursière actuelle d'Apple", a donc asséné Musk, ajoutant : "En fait, je vois un chemin potentiel pour que Tesla vaille plus qu'Apple et Saudi Aramco réunis". Autrement dit, le patron de Tesla pense que la capitalisation boursière du constructeur de véhicules électriques pourrait atteindre... plus de 4.400 milliards de dollars !

Musk avait déjà par le passé comparé les capitalisations boursières de Tesla et d'Apple. En octobre 2021, Tesla avait fait son entrée dans le club très fermé des capitalisations boursières de plus de 1.000 milliards de dollars. Depuis, avec la rechute de Wall Street, le constructeur automobile le plus cher de l'histoire est retombé d'un cran.

Sans vraiment expliquer les plans de Tesla pour parvenir à plus de 4.000 milliards de dollars de valeur boursière, Musk a aussi promis aux fans du groupe et investisseurs une fin d'année "épique". Le CEO du groupe envisage pour Tesla "un quatrième trimestre record", ou encore "extrêmement bon", commentaires qui n'ont pas vraiment dissipé la déception du troisième trimestre.

Sur le trimestre clos, Tesla a affiché un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars et des revenus de 21,45 milliards de dollars. Malgré une progression impressionnante de 56% des revenus en glissement annuel, le consensus, qui était de 21,96 milliards de dollars, est manqué. Sur le troisième trimestre, Tesla a produit près de 366 milliers d'unités, une augmentation de 54% en glissement annuel, les Model Y et Model 3 représentant 94,6% de la production totale. Sur trois trimestres, le groupe a produit autant de véhicules que sur la totalité de l'année 2021. Près de 344 milliers de voitures ont été livrées sur le trimestre et 908.573 sur neuf mois.

Musk évoque, pour le quatrième trimestre, une "excellente demande" et des usines tournant à plein régime, avec des marges opérationnelles toujours fortes.

Zach Kirkhorn, directeur financier du groupe, a pour sa part indiqué hier soir que Tesla avait tout de même des difficultés à amener ses véhicules aux clients, avec une augmentation des voitures en transit à la fin du troisième trimestre qui a pesé sur le fonds de roulement. "En ce qui concerne l'avenir, nos plans montrent que nous sommes sur la bonne voie pour une croissance annuelle de 50% de la production cette année - bien que nous surveillions les risques de chaîne d'approvisionnement, qui échappent à notre contrôle. Du côté des livraisons, nous nous attendons à être un peu moins de 50% de croissance en raison d'une augmentation des voitures en transit à la fin de l'année (...). Cela signifie qu'encore une fois, vous devez vous attendre à un écart entre la production et les livraisons au quatrième trimestre. Et ces voitures en transit seront livrées sous peu à leurs clients à leur arrivée à destination et au premier trimestre (2023)". Autrement dit, Tesla devrait donc produire près de 1,4 million de véhicules en 2022 et livrer plus de 1,4 million d'unités, d'après ces commentaires.

Ainsi, le CFO de Tesla a quelque peu révisé l'objectif de livraisons, ce qui ne semble être qu'un problème de court terme dû aux difficultés logistiques, et ne remet pas en cause le niveau très élevé de la demande. Musk, quant à lui, a laissé entendre qu'un programme de rachat d'actions de Tesla pourrait être envisageable l'an prochain, pour 5 à 10 milliards de dollars, sous réserve d'approbation du conseil d'administration. "Je ne dirais pas que nous sommes à l'épreuve de la récession, mais certainement résilients face à la récession", a ajouté le dirigeant.

Wall Street paraît toutefois peu convaincu pour l'heure, dans un contexte de marché chahuté, et alors que les opérateurs craignent aussi que Musk n'ait à vendre des actions Tesla supplémentaires à court terme pour financer l'acquisition du réseau social média Twitter pour 44 milliards de dollars. L'homme d'affaires s'est dit hier soir toujours enthousiaste à l'idée de cette acquisition, bien qu'il juge que lui et d'autres investisseurs surpayent la compagnie.