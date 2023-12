Tesla : plongeon des ventes de véhicules fabriqués en Chine

(Boursier.com) — Tesla réagit peu avant bourse à Wall Street, alors que les ventes de véhicules électriques du groupe fabriqués en Chine ont pourtant plongé de 17,8% en novembre, par rapport au même mois de l'année 2022, à 82.432 unités selon la China Passenger Car Association (CPCA). C'est la plus forte correction affichée depuis décembre 2022, lorsque les ventes de VE de Tesla conçus en Chine avaient chuté de 21%. Le groupe avait alors réduit sa production et ses prix pour faire face à la hausse des stocks. Les livraisons de Model 3 et Y fabriqués en Chine ont tout de même augmenté de 14,3% par rapport à celles d'octobre. En comparaison, le concurrent chinois BYD a affiché des livraisons historiques avec 301.378 unités en novembre, en hausse de 31% par rapport à l'année précédente.

Reuters rappelle qu'Elon Musk faisait partie d'un petit groupe de hauts dirigeants américains qui ont rencontré le président chinois Xi Jinping avant un dîner en marge du sommet de l'APEC à San Francisco à la mi-novembre. Xi a exprimé son soutien au développement de Tesla en Chine, a déclaré le constructeur automobile. Musk a souligné pour sa part qu'il appréciait le développement rapide du secteur chinois des véhicules à énergies nouvelles. La part de marché de Tesla en Chine dans les véhicules électriques a chuté à 5,78% en octobre contre 8,7% en septembre, selon les calculs de Reuters basés sur les données de la CPCA.