Tesla plonge à Wall Street après un 'rappel' de véhicules

(Boursier.com) — Tesla , le géant américain de l'automobile électrique, plongeait de 5,7% après bourse à Wall Street hier soir et perd encore 2% en pré-séance ce jour. Les gros titres de médias anglo-saxons se sont retournés contre le groupe d'Elon Musk. Le Wall Street Journal indique que des salariés de Tesla ont affirmé que des dizaines d'employés avaient été licenciés en guise de représailles pour avoir voulu se syndiquer sur le site de Buffalo. 30 employés auraient été évincés d'après le WSJ. Tesla avait de son côté précisé avoir licencié 4% des employés de l'équipe d'étiquetage Autopilot à Buffalo dans le cadre d'un cycle d'examen des performances mené tous les six mois. Le constructeur a répondu à une plainte syndicale déposée auprès d'une agence gouvernementale alléguant que l'entreprise aurait licencié des dizaines d'employés de son service de pilotage automatique dans son usine de Buffalo à New York, un jour après que les travailleurs eurent lancé une campagne pour former un syndicat.

Tesla a par ailleurs rappelé près de 362.800 véhicules équipés de son système FSD Beta ("Full-Self Driving") du fait du risque d'accident, après que les régulateurs fédéraux eurent précisé que le software beta en question pouvait provoquer des crashs. Le rappel s'applique à tous les véhicules équipés de la version bêta du logiciel de conduite entièrement autonome, selon un dossier déposé jeudi par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis. "La demande de rappel de l'agence de sécurité présente un nouveau défi pour le directeur général de Tesla, Elon Musk, qui a déclaré à plusieurs reprises que la version bêta du logiciel était presque prête pour une sortie complète", relève le Financial Times.

L'avis de rappel de la NHTSA indique que le logiciel expérimental bêta FSD de Tesla "peut permettre aux véhicules d'agir de manière dangereuse autour des intersections", par exemple en conduisant directement à travers une intersection dans une voie réservée aux virages ou à travers une intersection contrôlée par un panneau d'arrêt. L'avis précise aussi que le système FSD Beta peut ne pas répondre aux modifications des limites de vitesse affichées ou ne pas tenir compte de manière adéquate de l'ajustement par le conducteur de la vitesse du véhicule pour dépasser les limites de vitesse affichées. S'ils ne sont pas corrigés, la NHTSA affirme que ces défauts pourraient entraîner des crashs. "Comme l'exige la loi et après des discussions avec la NHTSA, Tesla a lancé un rappel pour réparer ces défauts", a précisé la NHTSA.

Le rappel affectera certains véhicules Model S 2016-2023, Model X, Model 3 2017-2023 et Model Y 2020-2023 équipés du logiciel Full Self-Driving Beta ou en attente d'installation, détaille la NHTSA. Tesla procèdera à une mise à jour logicielle OTA ('over-the-air') pour répondre aux problèmes de sécurité mis en évidence.

Elon Musk s'est offusqué sur son réseau social média Twitter de l'utilisation du terme de "rappel", décrivant habituellement un processus destiné à la réparation de défauts des véhicules. "Le terme 'rappel' pour une mise à jour logicielle en direct est anachronique et tout simplement faux !", s'est ému le multimilliardaire.