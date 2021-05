Tesla plombé par 'The Big Short'

(Boursier.com) — Tesla cède encore du terrain avant bourse à Wall Street sous les 570$. La position 'bearish' d'un investisseur alternatif de renom pèse un peu plus sur le dossier. La société d'investissement de Michael Burry, le vendeur à découvert rendu célèbre par le film 'The Big Short', détenait ainsi à fin mars une position vendeuse sur Tesla représentant 534 millions de dollars. Scion Asset Management a révélé une copieuse position vendeuse via des options put, 800.100 au total, misant sur une baisse de l'action du groupe d'Elon Musk. C'est ce qu'a déclaré la firme à la Securities and Exchange Commission américaine, gendarme local des marchés financiers.

Burry s'était fait connaître durant la crise financière de la fin des années 2000 par son pari contrarien contre les produits mortgage securities. La déclaration à la SEC concernant Tesla n'indique toutefois pas les termes des options.