Tesla plombé par le NTSB

(Boursier.com) — Tesla rend 2% environ avant bourse à Wall Street sur un marché sous pression. La directrice du National Transportation Safety Board, Conseil national américain de la sécurité des transports, Jennifer Homendy, vient en effet d'estimer que le constructeur de véhicules électriques devait corriger les déficiences de sécurité avant de déployer la mise à jour de son système d'aide à la conduite. Il y a quelques jours, Elon Musk, le patron du constructeur californien, avait jugé que les conducteurs allaient pouvoir bientôt demander une version améliorée de la capacité 'Full Self-Driving', qui se traduirait par conduite autonome complète. La mise à jour doit concrètement permettre aux propriétaires de véhicules Tesla de profiter d'une conduite en ville pratiquement autonome. La fonctionnalité était jusqu'à présent limitée aux autoroutes. La patronne du NTSB a indiqué, citée par le Wall Street Journal, que des problèmes basiques de sécurité devaient auparavant être résolus avant une extension aux villes et autres zones.

Homendy, inquiète de la manière dont le software de Tesla est testé sur les routes, a aussi jugé trompeuse et irresponsable l'expression de 'conduite entièrement autonome'. Selon elle, l'expression aurait clairement trompé de nombreuses personnes et aurait provoqué de mauvais usages et des abus de la technologie. Pourtant, Tesla prévient bien les conducteurs qu'ils doivent rester attentifs et conserver les mains sur le volant. Musk assure d'ailleurs que le groupe n'accordera l'accès à son système 'autonome' qu'aux clients démontrant sept jours de bon comportement au volant. Le groupe prévoit de mesurer le comportement des clients désireux d'obtenir la version améliorée du système. L'accès sera révoqué pour les conducteurs au comportement inapproprié.