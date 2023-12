Tesla : perte de crédit ?

(Boursier.com) — Les véhicules Tesla Model 3 à traction arrière et à longue autonomie perdront un crédit d'impôt fédéral pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars à partir du 31 décembre, sur la base de nouvelles directives en vertu de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, précise Reuters, évoquant un message sur le site Web du constructeur automobile texan. Le Trésor américain a publié plus tôt ce mois des lignes directrices détaillant les nouvelles restrictions sur l'approvisionnement en batteries qui entreront en vigueur au 1er janvier et visent à éloigner la chaîne d'approvisionnement américaine des véhicules électriques de la Chine. Le crédit d'impôt prendra fin pour le Model 3 à traction arrière et le Model 3 longue portée le 31 décembre 2023. "Prenez livraison avant le 31 décembre pour bénéficier d'un crédit d'impôt complet", a indiqué la société sur son site Internet.

Le crédit américain pour les véhicules électriques nécessite que 50% de la valeur des composants de batterie provienne d'une production ou d'un assemblage en Amérique du Nord pour une admissibilité à 3.750$ du crédit et que 40% de la valeur des minéraux critiques proviennent des États-Unis ou d'un pays avec lequel a été conclu un accord de libre-échange, ajoute l'agence Reuters.