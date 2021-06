Tesla perd des parts de marché dans l'électrique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla n'est clairement plus seul sur le segment en pleine croissance de la voiture électrique. Preuve en est, la part de marché mondiale du constructeur américain serait tombée à 11% en avril, contre 29% en mars, représentant probablement le niveau mensuel le plus faible de l'entreprise depuis janvier 2019, selon une note de Dan Levy, analyste au Credit Suisse. Le spécialiste, dont la note est reprise par 'Bloomberg', souligne que ce repli marquait également une baisse plus importante que d'habitude entre le dernier mois d'un trimestre et le premier mois du trimestre suivant.

La part de marché de Tesla en Chine serait passée de 19% en mars à 8% en avril, et aurait également fortement baissé en Europe (2% en avril contre 22%) et aux États-Unis (55% contre 72% en mars). La nouvelle concurrence et des récentes hausses de prix expliqueraient ce recul de Tesla sur son marché domestique. Tesla ne fait généralement pas de commentaires sur son pourcentage de part de marché.