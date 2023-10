Tesla, panique à bord ?

(Boursier.com) — Tesla avait déjà déçu il y a quelques jours par ses livraisons trimestrielles. Hier soir, le groupe d'Elon Musk a annoncé cette fois des résultats financiers marqués par un bénéfice par action et des revenus inférieurs aux attentes. Malgré l'habituelle complaisance des marchés sur le dossier du concepteur de véhicules électriques, le titre abandonnait 4,2% après bourse hier soir, suite à une chute de 4,8% en clôture.

Pour son troisième trimestre fiscal, le géant texan de l'automobile électrique a affiché un bénéfice ajusté par action de 66 cents, contre 74 cents de consensus. Les revenus ont été de 23,35 milliards de dollars, contre un consensus supérieur à 24 milliards de dollars. Ainsi, comme les investisseurs le redoutaient, les baisses de prix concédées par le groupe pour soutenir ses volumes n'ont pas été sans impact sur les marges. Tesla se dit par ailleurs en bonne voie pour livrer son audacieux Cybertruck plus tard cette année, mais Musk a prévenu hier soir de difficultés dans la montée en puissance de la production du pickup électrique tant attendu. Les livraisons devraient débuter le 30 novembre. Le dirigeant de Tesla a aussi précisé que la compagnie allait faire face à d'énormes challenges, non seulement en termes de production sur ce nouveau modèle, mais aussi pour atteindre un cash flow positif sur ce véhicule.

En bref, la publication d'hier n'a pas été réellement enthousiasmante. Il faut dire que les baisses de prix et les fermetures de sites ont pesé sur les comptes. Les revenus n'ont même pas atteint les attentes pourtant réduites de Wall Street sur le trimestre, alors que les marges bénéficiaires se sont affaissées. Elon Musk s'est montré quant à lui pessimiste lors de la conférence téléphonique, prévenant que les taux d'intérêt élevés continueraient de limiter l'accessibilité de prix des véhicules Tesla. Wall Street espérait que le dernier trimestre marque un point bas pour les marges à la suite des baisses de prix agressives des derniers mois visant à alimenter la demande. Les investisseurs ne semblent plus en être si convaincus.

Dans le détail des chiffres du troisième trimestre, le bénéfice net du groupe d'Austin s'est affiché en recul de plus de 40% à 1,85 milliard de dollars, soit 53 cents par titre. Hors dépenses de compensation en actions, le bénéfice trimestriel ajusté a été de 2,32 milliards de dollars et 66 cents par titre. Les revenus ont progressé de 9% en glissement annuel pour atteindre 23,35 milliards de dollars, ce qui marque un net ralentissement de croissance, alors même que les volumes s'étaient améliorés quant à eux de 27%. Tesla a réduit ses prix sur différents modèles et dans différentes régions du monde tout au long de l'année afin d'attirer plus d'acheteurs. La marge opérationnelle a ainsi chuté à 7,6% au troisième trimestre, contre 17,2% un an auparavant. Les dépenses accrues liées au Cybertruck et à l'intelligence artificielle ont aussi affecté les résultats.

Par véhicules, la performance trimestrielle est concentrée sur les Model 3 et Y, alors que les S et X ont décliné. Le groupe maintient globalement ses plans visant à produire environ 1,8 million de véhicules cette année. Concernant le Cybertruck, Musk envisage à terme une production allant jusqu'à un quart de million d'unités par an, à l'horizon 2025...