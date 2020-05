Tesla obtient (presque) gain de cause en Californie !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le comté d'Alameda, en Californie, pourrait autoriser le groupe d'Elon Musk à rouvrir son usine de Fremont dès la semaine prochaine. Des responsables du comté ont ainsi annoncé ce jour que le groupe pourrait rouvrir dès la semaine prochaine s'il mettait en application certaines recommandations additionnelles de sécurité. L'Alameda County Public Health Department semble donc mieux luné, après avoir pris connaissance de plans spécifiques de sécurité Covid-19 de Tesla pour son site de Fremont. Le département de santé du comté dit ainsi avoir mené des discussions productives avec des représentants de Tesla à propos des plans de sécurité et prévention.

"Tesla redémarre la production aujourd'hui contre les règles du comté d'Alameda. Je serai sur la ligne de production avec tout le monde. Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit seulement moi", avait tweeté Elon Musk avant-hier, furieux contre le comté qui lui interdisait de rouvrir. "Oui, la Californie a approuvé, mais un fonctionnaire non élu du comté a illégalement outrepassé. De plus, toutes les autres sociétés automobiles aux États-Unis sont autorisées à reprendre. Seul Tesla a été sanctionné. C'est super foiré!", avait ajouté Musk.

Tesla, dernier grand constructeur automobile présent dans l'État, n'excluait d'ailleurs pas de quitter la Californie, le groupe soulignant être le plus important employeur manufacturier californien avec plus de 10.000 salariés sur son site de Fremont et 20.000 à l'échelle de l'État tout entier. "Nous comprenons les impacts que le COVID-19 a causés et avons la responsabilité de veiller aux moyens de subsistance et à la sécurité de nos employés, dont beaucoup comptent sur nous et sont au chômage depuis des semaines (...). Compte tenu des récentes orientations du gouverneur, étayées par des données scientifiques et des données crédibles sur la santé, la classification par l'État et le gouvernement fédéral de la fabrication de véhicules en tant qu'infrastructure critique nationale, et de notre solide plan de sécurité, Tesla a entamé le processus de reprise des opérations. Nos employés sont ravis de retourner au travail, et nous le faisons en pensant à leur santé et leur sécurité", assurait le groupe sur son blog.

Le constructeur de véhicules électriques avait même attaqué en justice les autorités californiennes samedi, après que son directeur général eut menacé de quitter l'Etat pour le Texas ou le Nevada, si le comté où se trouve son unique usine américaine ne l'autorisait pas à reprendre partiellement les opérations. Le comté d'Alameda, où se situe donc le site de Fremont en Californie, avait indiqué en effet au groupe qu'il ne pouvait pas rouvrir son usine du fait des mesures de confinement encore en place.