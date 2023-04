Tesla : nouvelles baisses des prix !

(Boursier.com) — Tesla poursuit ses baisses de prix, réduisant les tarifs en Europe, à Singapour et en Israël. Le groupe avait auparavant dévoilé une cinquième réduction du prix de ses voitures électriques pour le marché américain. Tesla a indiqué cette fois, ce vendredi, qu'il avait abaissé ses prix sur de nombreux marchés européens, dont l'Allemagne et la France. Le groupe évoque une progression de sa capacité de production. Les actions concernent les Model 3, S et X, ainsi que le Model Y Performance. Reuters relève que sur le site internet de Tesla en France, le Model 3 est passé d'un prix de départ de 44.990 euros à 41.990 euros. En Allemagne, Tesla a réduit le prix des Model 3 et Y de 4,5% à 9,8%, selon les données de son site Web publiées vendredi et relevées par l'agence, qui ajoute que cela marque une deuxième réduction de prix cette année après celle de janvier.

À Singapour, le groupe d'Elon Musk a baissé les prix des Model 3 et Y entre 4,3% et 5%, précise Reuters, sur la base du site Web local. Tesla a aussi ajusté en baisse les prix en Israël, le prix du Model 3 à propulsion de base ayant été réduit de 25%.

Tesla entend ainsi stimuler la demande dans un contexte fortement concurrentiel, mais les opérateurs commencent à s'inquiéter de l'impact sur les marges du groupe. Aux États-Unis, Tesla a baissé le prix de son Model 3 de base de 11% en cumulé depuis le début de l'année et abaissé celui du Model Y de base de 20%, mesure Reuters. Le constructeur texan publiera ses résultats du premier trimestre fiscal la semaine prochaine, le 19 avril après la clôture de Wall Street.