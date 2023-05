Tesla : nouvelles ambitions indiennes ?

(Boursier.com) — Apple ne semble pas être le seul à nourrir de hautes ambitions sur le marché indien. Tesla, le géant américain de l'automobile électrique, s'intéresse ainsi de nouveau de très près à cet immense marché. Des cadres séniors du groupe d'Elon Musk vont rencontrer des responsables gouvernementaux indiens demain mercredi et jeudi pour discuter de l'approvisionnement local en pièces et d'autres problèmes, a déclaré à Reuters une source ayant une connaissance directe de l'affaire. Le regain d'intérêt du constructeur de voitures électriques pour l'Inde survient près d'un an après avoir suspendu ses projets de commercialisation de voitures dans le pays, le groupe n'ayant alors pas obtenu une baisse désirée des taxes à l'importation. Bloomberg ajoute que les dirigeants de Tesla doivent rencontrer notamment des représentants du bureau du Premier ministre Narendra Modi, pour discuter de l'approvisionnement local en composants pour les modèles de Tesla...