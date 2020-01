Tesla négocierait un accord d'approvisionnement en cobalt avec Glencore

(Boursier.com) — Glencore et Tesla seraient en train de négocier un contrat d'approvisionnement à long terme en vertu duquel le géant du négoce et des matières premières fournirait en cobalt la nouvelle usine du constructeur automobile américain à Shanghai. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', un tel accord permettrait à Tesla d'éviter une pénurie d'approvisionnement en cobalt, métal de transition clé pour la fabrication de batteries, et constituerait une victoire pour Glencore après une période pour le moins difficile pour ses activités dans le cobalt.

Les dirigeants des deux sociétés auraient établi les conditions de l'accord avant la cérémonie officielle marquant les premières ventes de l'usine de Shanghai en début d'année. Les détails du deal n'ont en revanche pas filtré.