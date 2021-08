Tesla : Musk veut une conduite autonome 1000% plus sûre que celle d'un humain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla terminait hier soir la séance marginalement dans le vert, s'adjugeant 0,3% à Wall Street. Elon Musk, patron du groupe, a un peu surpris par sa franchise en admettant sur Twitter que le système de conduite autonome (FSD) de Tesla n'était "pas génial". "La FSD Beta 9.2 n'est en fait pas géniale ama, mais l'équipe Autopilot/AI se mobilise pour l'améliorer le plus rapidement possible". En réaction à son propre tweet, quelques heures plus tard, le milliardaire se réjouit cette fois : "Je viens de conduire sur FSD Beta 9.3 de Pasadena à LAX (ndlr : Aéroport de Los Angeles). Très amélioré !".

Just drove FSD Beta 9.3 from Pasadena to LAX. Much improved!

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

A propos de la FSD Beta, Musk avait aussi tweeté hier, réagissant aux commentaires élogieux d'un internaute 'testeur' : "C'est incroyable selon la plupart des normes, mais nous visons 1000% plus sûr que le conducteur humain moyen".

It's amazing by most standards, but we are aiming for 1000% safer than the average human driver

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter