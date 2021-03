Tesla : Musk couronné Technoking

(Boursier.com) — Elon Musk, directeur général du concepteur californien de véhicules électriques Tesla, a modifié son titre corporate officiel pour devenir ainsi le 'Technoking' de Tesla. Quant au directeur financier Zach Kirkhorn, il devient... 'Master of Coin'. Rappelons que Tesla avait surpris récemment les marchés en dévoilant un investissement en trésorerie de 1,5 milliard de dollars sur le bitcoin. Pour l'heure, le pari s'est révélé fructueux. Musk ne cesse quant à lui de tweeter à propos du dogecoin, un altcoin qu'il a contribué grandement à populariser. Il s'est aussi amusé sur Twitter que les initiales de sa compagnie The Boring Co soient un anagramme de BTC (bitcoin)...

Tesla a annoncé très officiellement le nouveau titre de son CEO et celui de son CFO dans une information à la Securities & Exchange Commission. "Elon et Zach maintiendront aussi leurs positions respectives en tant que Directeur Général et Directeur Financier", rassure tout de même le constructeur. On peut donc résumer l'affaire en affirmant que ces nouveaux titres un peu surréalistes ne changent rien pour Tesla. En revanche, ils contribuent à entretenir l'image iconoclaste et extravagante de Musk.