Tesla : Musk annule la Plaid+, "la Plaid est déjà tellement bien"

(Boursier.com) — Elon Musk a surpris en annonçant sur Twitter l'annulation de la sortie de la Model S Plaid+ de Tesla, ce qui fait corriger le titre de plus de 2% ce jour à Wall Street. Le patron du constructeur de véhicule électrique explique que la Model S Plaid est suffisante. "La Plaid est déjà tellement bien", insiste Musk, qui souligne que ce modèle passe de 0 à 60 mph en moins de deux secondes, ce qui fait de lui le véhicule en production le plus rapide. "Il faut le sentir pour le croire", ajoute le milliardaire, enthousiaste devant les performances de la version ultra-puissante de sa berline électrique. Musk estime que l'autonomie des 640 kilomètres est suffisante compte tenu des habitudes des utilisateurs. Un rayon d'action supplémentaire ne paraît donc plus nécessaire, ce qui décevra sans doute, tout de même, certains fans de la marque.

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed.

