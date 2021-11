Tesla : Musk a vendu pour près de 10 milliards de dollars de titres

(Boursier.com) — Elon Musk a désormais vendu plus de la moitié des titres Tesla qu'il était supposé écouler suite à son controversé sondage Twitter sur le sujet. Le patron milliardaire du constructeur de véhicules électriques, homme le plus riche de la planète, a ainsi vendu 934.091 actions additionnelles pour un montant d'environ 1,05 milliard de dollars, selon les déclarations parvenues hier. Il a aussi exercé 2,15 millions de stock options, et les cessions ont été opérées pour couvrir l'imposition liée à cette transaction, selon les déclarations. Ainsi, Musk a désormais cédé 9,2 millions de titres Tesla pour près de 10 milliards de dollars. Il avait précédemment soumis sur le réseau social Twitter un sondage dans lequel il demandait s'il devait vendre 10% de sa participation au capital de Tesla.

Pour atteindre ce seuil des 10%, Bloomberg relève qu'il devrait vendre 17 millions d'actions au total, ce qui représente 1,7% du capital du constructeur automobile. Si ses options exerçables étaient prises en compte dans le calcul de la participation, Musk devrait toutefois vendre encore un peu plus de titres. Le CEO de Tesla a exercé des millions d'options depuis le sondage, toutes à moins d'un an de leurs dates d'expiration. En septembre, il a établi un plan de trading pré-arrangé afin de mener à bien une vente ordonnée de titres liée à l'exercice de stock options.