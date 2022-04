Tesla : monumental ?

(Boursier.com) — Tesla gagne un peu de terrain avant bourse à Wall Street ce lundi, réagissant dans le calme aux excellents chiffres d'activité publiés durant le week-end. Ainsi, le géant texan de l'automobile électrique a fourni ses chiffres d'activité du premier trimestre. Tesla a produit plus de 305 000 véhicules et livré plus de 310 000 unités sur la période, malgré les difficultés de chaîne d'approvisionnement et les fermetures de sites.

Ainsi, malgré le ralentissement de la production chinoise du fait de la nouvelle vague épidémique et la pénurie de semi-conducteurs, le groupe d'Elon Musk a livré un nombre record de voitures sur le trimestre clos.

Tesla a livré plus précisément 310 048 voitures sur les trois premiers mois de l'année, 1 500 de plus qu'au dernier trimestre 2021 et une hausse de 68% en glissement annuel, par rapport à la période comparable de l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à environ 309 000 livraisons. Le constructeur a par ailleurs produit 305 407 unités entre janvier et mars, ce qui marque une très légère baisse séquentielle en comparaison du trimestre précédent, le groupe ayant été contraint de fermer plusieurs jours son site de Shanghai du fait des mesures prises par les autorités chinoises pour contrôler la pandémie.

This was an *exceptionally* difficult quarter due to supply chain interruptions & China zero Covid policy. > >Outstanding work by Tesla team & key suppliers saved the day.

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Ça a été un trimestre exceptionnellement difficile en raison des ruptures de chaînes d'approvisionnement et de la politique de zéro Covid en Chine", a résumé Elon Musk, CEO de Tesla, sur Twitter. Le milliardaire a salué le travail extraordinaire de l'équipe Tesla et des fournisseurs clés, qui ont permis de sauver la situation. Tesla a même affiché là un septième trimestre consécutif de livraisons record.