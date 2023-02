Tesla : 'Master Plan' en vue !

(Boursier.com) — Tesla , lors de sa journée investisseurs tant attendue du 1er mars, présentera sa troisième version du 'Master Plan' d'Elon Musk. Le constructeur de voitures électriques décrira "la voie vers un avenir énergétique entièrement durable pour la Terre" lors de cette journée investisseurs, a tweeté Musk. Tesla a déjà précisé que ses plans d'expansion et sa plate-forme de nouvelle génération pour les véhicules moins chers seraient à l'ordre du jour. Musk avait dévoilé son premier 'Master Plan' pour Tesla en 2006, décrivant les ambitions de construire une voiture de sport haute performance et d'utiliser les recettes de ce produit pour construire progressivement des véhicules électriques plus abordables. Dix ans plus tard, il avait présenté la deuxième version du plan, qui détaillait les ambitions de construire des toits solaires, de s'étendre à tous les principaux segments automobiles et de développer la capacité de conduite autonome de Tesla.

Alors que cette deuxième version du plan semble assez inachevée, le groupe va tout de même mettre à jour ses ambitions dès le mois prochain. Le titre Tesla a plus que décuplé depuis le deuxième Master Plan, mais la progression boursière vertigineuse a été enrayée l'année dernière par l'acquisition de Twitter et des livraisons de véhicules inférieures aux prévisions. Le titre a ainsi chuté de 65% en 2022, sa première baisse annuelle depuis 2016. Il a repris tout de même 82% cette année, en à peine plus d'un mois !