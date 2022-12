Tesla malmené, avec les cessions d'actions de Musk et les craintes pour sa sécurité

(Boursier.com) — Tesla cédait encore 2,6% hier soir à Wall Street à 156,8$, au plus bas depuis novembre 2020 ! Le patron du constructeur texan de véhicules électriques, Elon Musk, a révélé une nouvelle cession d'actions Tesla pour 3,58 milliards de dollars, ce qui porte à plus de 40 milliards de dollars le total de ses ventes d'actions sur un an.

Cela ne devrait pas ravir les investisseurs, déjà inquiets de la très forte implication de Musk sur le dossier Twitter depuis le rachat du réseau social pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Les cessions d'actions Tesla du CEO avaient débuté en avril, alors qu'il réunissait les fonds pour l'acquisition de la plateforme de médias sociaux. Musk avait ensuite vendu 7,92 millions d'actions Tesla en août. Le rachat de Twitter a été bouclé quant à lui en octobre. Dans les jours ayant suivi l'opération, le milliardaire a écoulé encore pour près de 4 milliards de dollars de titres.

Alors que les marchés s'interrogent au sujet de cette "distraction" et des contraintes de production en Chine, ainsi que d'un potentiel ralentissement de la demande du fait du contexte économique, ces ventes d'actions du directeur général de Tesla font désordre, d'autant que dans le même temps, sur Twitter, Musk indique aux actionnaires du constructeur qu'il faut se concentrer sur les perspectives de long terme. "Pensez long terme et évitez l'effet de levier", a ainsi tweeté Musk hier à un actionnaire.

Think long-term & avoid leverage

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

L'homme d'affaires a quant à lui vendu 22 millions de titres supplémentaires sur trois jours, de lundi à mercredi, alors même que Tesla a déjà dévissé de plus de 60% à Wall Street cette année. La relation entre cette cession récente et le financement du deal Twitter n'est pas évidente... Musk détient encore un peu plus de 13% du capital de Tesla, contre 17% un an auparavant.

En outre, la sécurité du dirigeant et celle de sa famille semblent être potentiellement menacées. Musk a déclaré qu'il intentait une action en justice contre le propriétaire d'un compte Twitter qui suit les mouvements de son jet privé, après avoir précisé qu'un "harceleur fou" avait réussi à trouver une voiture transportant son fils. "Hier soir, la voiture transportant le petit X à Los Angeles a été suivie par un harceleur fou (pensant que c'était moi), qui a ensuite empêché la voiture de bouger et a grimpé sur le capot. Une action en justice est en cours contre Sweeney et les organisations qui ont soutenu le mal fait à ma famille", a tweeté Musk, relayant aussi une vidéo montrant un homme à l'intérieur d'une voiture avec un visage partiellement couvert semblant filmer sur son téléphone portable. "Est-ce que quelqu'un reconnaît cette personne ou cette voiture ?", a questionné Musk sur Twitter.

Suggestions are welcome

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Le deuxième homme le plus riche du monde va donc intenter une action en justice "contre Sweeney et les organisations qui ont soutenu le mal fait à ma famille". Jack Sweeney, un étudiant de Floride, possédait le compte @ElonJet, qui partageait les détails des endroits où le jet privé du milliardaire décollait et atterrissait. Justifiant la suspension de ce compte, Musk a tweeté : "Tout compte doxxant les informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu, car il s'agit d'une violation de la sécurité physique. Cela inclut la publication de liens vers des sites contenant des informations de localisation en temps réel".