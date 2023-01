Tesla malmené à Wall Street, après des livraisons décevantes

(Boursier.com) — Tesla perd encore plus de 4% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe d'Elon Musk a dévoilé hier soir des livraisons et une production au plus haut historique pour son quatrième trimestre, mais a raté le consensus en termes de livraisons. Au quatrième trimestre, le groupe a produit plus de 439 000 véhicules et livré plus de 405 000 véhicules. En 2022, les livraisons de véhicules ont augmenté de 40% en glissement annuel pour atteindre 1,31 million, tandis que la production a augmenté de 47% en glissement annuel pour atteindre 1,37 million. "Nous avons poursuivi notre transition vers un mélange régional plus homogène de constructions de véhicules, ce qui a de nouveau entraîné une nouvelle augmentation du nombre de voitures en transit à la fin du trimestre", nuance le groupe, dont les chiffres ressortent trop courts en comparaison du consensus.

Les estimations d'analystes concernant les livraisons trimestrielles de Tesla, qui n'ont cessé de baisser ces dernières semaines, étaient de l'ordre de 421 000 selon le consensus Bloomberg. En revanche, la production trimestrielle, proche des 440 000 unités, dépasse les anticipations de marché (438 800 de consensus Bloomberg).

Tesla annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre fiscal après la clôture de Wall Street le 25 janvier. Le groupe, dont le cours de bourse a perdu deux tiers de sa valeur l'an dernier, sa pire année depuis l'introduction en bourse de 2010, tiendra par ailleurs le 1er mars une réunion d'investisseurs, avec peut-être quelques nouveautés intéressantes.

En outre, Tom Zhu, le patron de Tesla en Chine, aurait été promu à la supervision directe des usines d'assemblage du constructeur de voitures électriques aux États-Unis ainsi qu'à la direction des opérations commerciales en Amérique du Nord et en Europe, selon un message interne sur l'organigramme du groupe dont l'agence Reuters a pris connaissance. Zhu conserverait son titre de vice-président du groupe pour la Chine et ses responsabilités à la tête des activités commerciales dans le reste de l'Asie. Ces changements feraient du dirigeant le numéro deux de Tesla derrière le directeur général et cofondateur Elon Musk, puisque Zhu serait donc chargé de superviser à la fois les ventes sur tous les grands marchés du constructeur et l'activité de ses principaux sites de production. La conception et le développement des véhicules restent des activités distinctes, "tout en faisant apparemment de Tom Zhu le bras droit de l'homme d'affaires sur les problématiques à plus court terme concernant la production et les ventes", explique l'agence.

Zhu avait été missionné l'an dernier par Tesla pour venir avec une équipe de collaborateurs régler des problèmes de production aux Etats-Unis. D'après l'organigramme évoqué par Reuters, les managers de Tesla sous la responsabilité de Tom Zhu inclueraient Jason Shawhan, directeur de la fabrication de la gigafactory du Texas, Hrushikesh Sagar, directeur de la fabrication à Fremont, Joe Ward, vice-président chargé de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi que Troy Jones, vice-président chargé des ventes et des services en Amérique du Nord. Les dirigeants de Tesla en Chine, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande lui restent aussi rattachés.