Tesla : les ventes d'actions de Musk ne feraient que commencer

(Boursier.com) — Le Wall Street Journal rapporte que si Elon Musk a l'intention de tenir sa promesse de vendre 10% de ses actions Tesla, il devra peut-être vendre plus de 12,5 millions d'actions supplémentaires de la société. L'article note que le nombre spécifique dépendra de la façon dont Musk définit son enjeu. Bien que les déclarations de Musk concernant ses ventes du 8 novembre aient indiqué qu'elles faisaient partie des plans 10b5-1, les déclarations concernant la vente de 3,6 millions d'actions les 9 et 10 novembre ne disent rien sur un plan de négociation prédéfini ou une obligation fiscale. Quelques jours après réalisé un sondage sur Twitter pour demander à ses followers s'il devait vendre une partie de ses actions, on a appris que le patron du constructeur automobile avait cédé pour environ 5 milliards de dollars de titres. Le milliardaire ne s'était plus séparé d'actions depuis 5 ans.

Selon les documents financiers publiés mercredi soir, le trust d'Elon Musk a cédé près de 3,6 millions d'actions de Tesla, d'une valeur de 3,88 milliards de dollars, lors d'une série de transactions effectuées mardi et mercredi, tandis qu'il a également vendu un autre bloc de 934.000 autres actions pour 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un plan qu'il a mis en place le 14 septembre dernier. Les membres actuels et anciens du conseil d'administration, dont la présidente Robyn Denholm, le frère d'Elon Musk, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis et Antonio Gracias, ont vendu pour des centaines de millions de dollars d'actions Tesla depuis le 28 octobre, après que la capitalisation boursière de Tesla eut dépassé la barre des 1.000 milliards de dollars.

Ce vendredi, on apprend encore que Musk a écoulé pour 687 millions de dollars de titres Tesla additionnels, s'ajoutant aux 5 milliards de dollars précédemment vendus. Le CEO du groupe a ainsi cédé 587.638 et 52.099 titres le 11 novembre, par de multiples transactions précisées dans deux déclarations distinctes. L'homme le plus riche du monde détient encore 166 millions d'actions.