Tesla : les profits au rendez-vous, mais les pénuries pèsent sur les ventes

(Boursier.com) — Tesla a publié mercredi soir des bénéfices supérieurs aux attentes pour le 3e trimestre, mais son chiffre d'affaires a légèrement déçu en raison de problèmes de "supply chain" qui ont affecté la production du géant californien des véhicules électriques.

A Wall Street, le titre Tesla réagissait peu dans les cotations post-séance, en léger recul de 0,6% après cette publication. Le titre a gagné 22% depuis le début de l'année et a doublé depuis un an.

Le bénéfice net du groupe (qui va bientôt déménager son siège de Palo Alto à Austin, au Texas) a atteint au 3e trimestre 1,6 milliard de dollars (1,44$ par action) contre 331.000$ un an plus tôt (0,27$ par action). En données ajustées, le bpa s'élève à 1,86$, très supérieur aux attentes de Wall Street, logées à 1,62$ selon le consensus FactSet.

Les revenus ont grimpé de 57% pour atteindre 13,8 Mds$ contre 8,8 Mds$ un an plus tôt, mais ressortent légèrement en deçà du consensus des analystes, qui attendaient 14 Mds$. Tesla a souligné que des problèmes de chaîne d'approvisionnement, dont des pénuries de semiconducteurs, des congestions portuaires et des coupures de courants tournantes avaient empêché ses usines de fonctionner à plein régime.