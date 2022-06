Tesla : les nouvelles usines seraient "de gigantesques fours à fric", dit Elon Musk

(Boursier.com) — Tesla affiche peu d'évolution avant bourse à Wall Street ce jeudi. Pourtant, les dernières confidences d'Elon Musk à propos de l'activité du constructeur de véhicules électriques ont de quoi faire frémir ! Les nouvelles usines de Tesla en Allemagne et au Texas perdraient ainsi des milliards de dollars, selon Bloomberg, qui rapporte les commentaires du CEO au club Tesla Owners of Silicon Valley. Dans cette interview qui a eu lieu le 31 mai, mais n'a été publiée qu'hier, Musk a même déclaré que les usines de Berlin et d'Austin étaient actuellement "de gigantesques fours à fric".

Musk a ajouté que Tesla avait eu du mal à augmenter rapidement la production de Model Y à Austin, véhicules qui utilisent les nouvelles cellules 4680 et la batterie structurellement intégrée. Même si tout devrait être réparé très rapidement, cela nécessite beaucoup d'attention, et il faudra plus d'efforts pour amener cette usine à une production à haut volume qu'il n'en a fallu pour la construire en premier lieu...

Musk a noté que Berlin était dans une position légèrement meilleure, Tesla l'ayant équipée pour construire des voitures avec les cellules 2170, mais la préoccupation majeure est de savoir comment maintenir les usines en activité "afin que les gens puissent être payés et que l'entreprise ne fasse pas faillite" !

Selon Musk, les fermetures de Covid en Chine ont été "pour le moins très, très difficiles", bien que l'article note que Tesla a plus que triplé la production de son usine en Chine depuis que l'interview a eu lieu.

Cette interview a été réalisée avant les commentaires de Musk à propos des nécessaires réductions d'effectifs. Début juin, l'homme d'affaires avait prévenu de son mauvais pressentiment à propos de l'économie et demandé un gel des embauches dans le monde.

Se confiant un peu plus récemment à Bloomberg, le directeur général du groupe, qui avait préalablement fait état de son intention de réduire de 10% les effectifs salariés, a précisé ses intentions. Tesla, qui relève actuellement ses prix pour répercuter l'inflation des coûts, devrait selon Musk réduire de 10% ses effectifs salariés sur les trois prochains mois. Les coupes équivaudraient à une réduction d'environ 3 à 3,5% de l'effectif total net de l'entreprise, a déclaré Musk. "Nous avons grandi très vite du côté des salariés", notait le milliardaire, qui entend donc réduire la voilure dans ce contexte économique incertain.