Tesla : les nouvelles ambitions indiennes se précisent

(Boursier.com) — Tesla , le géant américain de l'automobile électrique, s'intéresse de nouveau de très près à l'immense marché indien. Des cadres séniors du groupe d'Elon Musk ont ainsi rencontré des responsables gouvernementaux indiens pour discuter de l'approvisionnement local en pièces et d'autres problèmes, ont indiqué plusieurs sources dans les médias anglo-saxons. Le regain d'intérêt du constructeur de voitures électriques pour l'Inde survient près d'un an après avoir suspendu ses projets de commercialisation de voitures dans le pays, le groupe n'ayant alors pas obtenu une baisse désirée des taxes à l'importation.

Les cadres du constructeur ont eu des discussions avec des responsables indiens sur les incitations offertes par l'Inde pour la fabrication de voitures et de batteries, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des pourparlers. Le constructeur aurait proposé de créer une usine en Inde pour construire des véhicules électriques. Des projets de fabrication locale de batteries pour véhicules électriques seraient également en cours de discussion, a déclaré la source de Reuters. Tesla tenterait ainsi de tester et comprendre les politiques locales. Toujours selon cette source décidément bien renseignée de Reuters, les discussions récentes ont porté sur les taxes indiennes sur les voitures importées et surtout sur la manière dont Tesla pourrait utiliser un programme gouvernemental. L'Inde a mis en effet de côté environ 6 milliards de dollars dans le cadre de deux programmes pour stimuler les ventes et la fabrication de véhicules électriques. Dans le cadre de ces programmes, les constructeurs peuvent obtenir certaines incitations pour la vente et l'exportation de véhicules et de pièces fabriqués localement.