Tesla : les marchés tablent sur 200.000 ventes au 2e trimestre

Tesla : les marchés tablent sur 200.000 ventes au 2e trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme chaque fin de trimestre, Tesla est très attendu ces prochains jours pour la publication des chiffres de ses ventes au 2e trimestre, en particulier en Chine, où le constructeur californien de véhicules électriques a rencontré des obstacles ces dernières semaines.

Les analystes financiers sondés par le cabinet FactSet tablent sur des ventes de 207.000 véhicules pour le 2e trimestre, à comparer avec 91.000 livraisons sur la même période de 2020, marquée par la crise du coronavirus. Au 1er trimestre 2021, Tesla avait surpris agréablement en faisant état de 184.800 ventes, grâce à une "réception positive" du Modèle Y en Chine.

Si l'on se fie aux précédents trimestres, les chiffres devraient être publiés vendredi, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été faite par le groupe dirigé par Elon Musk.

Pour le 2e trimestre, les analystes s'attendent à ce que Tesla ait vendu 114.000 berlines Modèle 3 (le plus abordable) et 78.000 SUV compacts Modèle Y. Le solde serait réparti à part presque égales entre la berline de luxe Modèle S et le SUV haut de gamme Modèle X.

Ces dernières semaines, Tesla a connu quelques déboires en Chine, où le groupe va devoir rappeler plus de 285.000 voitures, dont des modèles 3 et Y, importés ou fabriqués en Chine. Une enquête chinoise a montré que leur logiciel de conduite assistée pouvait provoquer des collisions.

Par ailleurs, plusieurs collisions mortelles ont impliqué des Tesla au cours des derniers mois, entraînant l'ouverture d'une enquête de la part des autorités chinoises. En outre, le groupe américain fait face à une concurrence croissante en Chine, notamment de la part du groupe chinois Nio.

Mercredi à Wall Street, le titre Tesla était stable en séance tandis que Nio bondissait de 5,5%. Depuis le début de l'année, Tesla a reculé de 3,5% et Nio progresse de plus de 9%.