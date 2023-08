Tesla : les baisses de prix en Chine se confirment

(Boursier.com) — Tesla a réduit les prix sur son stock existant de Model S et X en Chine jusqu'à 6,9%, selon Reuters, citant un message du constructeur texan sur la plateforme Weibo montrant une baisse du prix de base du Model S de 6,7% à 754 900 yuans, environ 103.000$, contre 808 900 yuans. Le Model X débuterait quant à lui désormais à 836 900 yuans, 6,9% de moins que le niveau antérieur. Cette nouvelle démarque intervient alors que les ventes de Tesla fabriquées en Chine ont chuté de 31% en juillet en comparaison du mois antérieur, affichant leur premier déclin depuis décembre alors que le groupe a ralenti une partie de la production pour se préparer au lancement du Model 3 remanié...

Lundi, Tesla avait abaissé le prix des versions haut de gamme Long Range et Performance du SUV Model Y de 14 000 yuans (1 900$), à 299 900 yuans et 349 900 yuans respectivement, selon les informations publiés sur Weibo et relayées par Bloomberg. Une subvention d'assurance de 8 000 yuans sur les véhicules Model 3 nouvellement achetés a également été prolongée jusqu'à la fin du mois prochain. L'agence Bloomberg note que ces coupes suivent celles de la marque Zeekr de Geely Automobile Holdings, qui a baissé les prix jusqu'à 37 000 yuans la semaine dernière. Zhejiang Leapmotor Technologies a aussi abaissé ses prix au début du mois. Tesla a déclenché la guerre des prix avec une première série de réductions l'année dernière avant de nouvelles remises en janvier, rappelle l'agence.