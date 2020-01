Tesla : les 500$ sont là !

(Boursier.com) — Tesla rebondit de près de 5% à 501 dollars en ce début de semaine à Wall Street. Le titre du constructeur automobile, qui vient donc pour la première fois de franchir la barre des 500$, est dopé par une note d'Oppenheimer & Co qui a porté son objectif de cours de 385 à 612$.

"Bien que TSLA ait connu des difficultés de croissance, nous pensons que l'entreprise a atteint une taille critique suffisante pour pouvoir délivrer des FFC positifs durables", affirme l'analyste. "En même temps, nous croyons que la tolérance au risque de l'entreprise, sa capacité à mettre en oeuvre les leçons tirées des erreurs passées et son ambition plus grande que celle de ses pairs commencent à représenter une menace existentielle pour les entreprises de transport qui ne peuvent, ou ne veulent pas, innover à un rythme plus rapide". Selon le courtier, le concepteur de voitures électriques a environ trois ans d'avance sur ces concurrents sur plusieurs points clefs.

Par ailleurs, selon la presse chinoise, Pékin aurait signalé qu'il ne continuerait pas à réduire les subventions pour les véhicules électriques au même rythme que l'an dernier.