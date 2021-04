Tesla : légère déception sur les ventes, malgré un profit record

(Boursier.com) — Tesla a publié lundi soir après la clôture de Wall Street des bénéfices supérieurs aux attentes du consensus pour le 1er trimestre 2021, mais des ventes légèrement en-deçà des attentes, malgré un bond supérieur à 70%.

L'action Tesla a réagi en reculant de 2,5% dans les cotations électroniques après la séance. Le titre a gagné 1,2% à la clôture, 4,6% depuis le début de l'année et a flambé de 380% depuis un an. Ces dernières semaines, il a connu un accès de faiblesse, notamment après un accident mortel impliquant une Tesla paraissant être sur autopilote.

Le bénéfice net du fabricant californien de véhicules électriques a atteint au premier trimestre le montant record de 438 millions de dollars (39 cents par action), contre 16 M$ (2 cents par action) sur la même période de 2020. Après ajustements, le bénéfice par action s'établit à 93 cents, bien plus élevé que les 75 cents attendus. Il s'agit du 7e trimestre de profits consécutifs pour la firme dirigée par Elon Musk.

Les revenus ont quant à eux bondi de 74% sur un an, pour totaliser 10,39 milliards de dollars, un peu moins que les 10,5 Mds$ attendus par le consensus FactSet. Le fabriquant de voitures électriques avait déjà indiqué avoir livré 184.800 unités sur les trois premiers mois de l'année, un niveau supérieur aux prévisions du marché et plus du double du nombre de véhicules livrés au cours de la même période de l'année précédente.

La société californienne, qui a livré près d'un demi-million de véhicules en 2020, a déclaré précédemment s'attendre à ce que ce chiffre augmente de plus de 50% cette année grâce au succès de son Model Y et à une demande soutenue en Chine. La direction devait tenir une conférence téléphonique tard lundi soir pour détailler ses résultats et ses perspectives.