Tesla : le titre au tapis !

(Boursier.com) — La descente aux enfers de Tesla s'est poursuivie hier à Wall Street avec un titre qui a terminé en baisse de plus de 11%, enregistrant son plus fort repli quotidien depuis avril dernier. Le constructeur de voitures électriques, qui perd encore du terrain en pré-séance ce mercredi, a clôturé dans le rouge au cours de sept dernières séances, du jamais vu depuis septembre 2018. La capitalisation du groupe basé à Austin est descendue sous la barre des 345 milliards de dollars, de telle sorte que Tesla est désormais moins valorisé que des groupes tels que Walmart, JP Morgan Chase & Co ou encore Nvidia. Le plongeon du titre hier a également pour conséquence la sortie de Tesla du Top10 des sociétés les plus valorisées au sein de l'indice S&P 500, une position que le groupe d'Elon Musk détenait depuis son entrée dans l'indice de référence en décembre 2020.

"La majeure partie de la faiblesse du titre cette année est due à des indicateurs montrant une demande mondiale en baisse", explique à 'Bloomberg' Craig Irwin, analyste chez Roth Capital Partners. La croissance estimée des revenus de Tesla "est toujours incroyable, mais pas une valorisation boursière de 385 milliards de dollars", a-t-il ajouté, faisant référence à la valeur à la fin de la semaine dernière. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que les revenus augmentent de 54% en 2022 et de 37% en 2023, selon les données compilées par Bloomberg.

Inquiétudes en Chine

La pression vendeuse sur l'action a été exacerbée hier par l'information selon laquelle la société a adopté un plan de production réduit dans son usine de Shanghai pour janvier, prolongeant ainsi les mesures de réduction de la production entamées ce mois-ci, selon un document interne que 'Reuters' a pu consulter. Selon l'agence, Tesla va produire le mois prochain pendant 17 jours entre le 3 janvier et le 19 janvier et arrêtera la production de véhicules électriques du 20 janvier au 31 janvier pour une pause prolongée pour le nouvel an chinois.

De plus, Tesla a interrompu la production dans son usine chinoise samedi, soit un jour plus tôt que prévu. Aucune raison n'a été donnée pour anticiper une pause initialement programmée du 25 décembre au 1er janvier. L'usine de Tesla à Shanghai, qui emploie 20.000 salariés, avait maintenu l'an dernier ses opérations lors de la dernière semaine de décembre et ne s'était arrêtée que trois jours pour les congés du nouvel an chinois. Mais outre la baisse de la demande, le groupe américain et ses fournisseurs sont confrontés à des défis opérationnels importants en lien avec le pic d'infections au Covid-19 dans le pays.

Elon Musk va-t-il tenir sa promesse ?

Pas de quoi rassurer alors que les investisseurs restent également inquiets de la gestion de l'entreprise par son sulfureux patron. La dernière cession par Elon Musk de 40 milliards de dollars d'actions destinée à aider le milliardaire à financer le rachat de Twitter n'a guère été appréciée par les opérateurs alors que l'entrepreneur avait précédemment promis d'arrêter de vendre des titres. Il a récidivé jeudi soir lors d'une conversation audio en direct sur 'Twitter Spaces' : "Je ne vendrai pas d'actions avant - je ne sais pas - probablement dans deux ans, certainement pas l'année prochaine en aucune circonstance, et probablement pas l'année suivante".