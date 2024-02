Tesla : le Texas plutôt que le Delaware

(Boursier.com) — Tesla pourrait s'incorporer au Texas plutôt que dans le Delaware, Elon Musk ayant fait voter les internautes sur le réseau social X à ce sujet. "Le vote du public est sans équivoque en faveur du Texas ! Tesla procédera immédiatement à un vote des actionnaires pour transférer l'Etat de constitution de l'entreprise au Texas", a indiqué le milliardaire, qui avait précédemment sondé : "Tesla devrait-elle transférer son état d'incorporation au Texas, où se trouve son siège social ?"

Peu de temps après qu'un juge... du Delaware eut annulé le package de rémunération de 56 milliards de dollars accordé à Musk en 2018 pour ses prouesses à la tête de Tesla, l'homme d'affaires avait déjà utilisé son réseau social X, ex-Twitter, pour répliquer : "Ne constituez jamais votre entreprise dans l'État du Delaware". Musk a été frappé mardi par une décision du juge du Delaware invalidant son programme salarial de 2018, accessoirement le plus important de l'histoire des entreprises américaines, après qu'un investisseur eut affirmé qu'il était injuste et entaché de conflits d'intérêts et de révélations trompeuses... L'investisseur nommé Richard Tornetta, qui ne détenait que quelques actions Tesla, avait poursuivi Musk et plusieurs administrateurs en 2018, affirmant que le salaire de Musk était injuste. Le milliardaire devrait très probablement faire appel de la décision.