Tesla : le système Autopilot continue à faire jaser

(Boursier.com) — Le système d'aide à la conduite de Tesla reste dans le viseur des autorités américaines. Le régulateur de la sécurité automobile qui enquête sur le système Autopilot du constructeur californien demande des explications sur un changement de logiciel qui permet aux conducteurs de garder les mains hors du volant plus longtemps, risquant ainsi de provoquer des collisions.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ordonné à Tesla de répondre aux questions sur cette évolution et de produire des documents dans une ordonnance dite 'spéciale' datée du 26 juillet. L'ordonnance de la NHTSA n'a pas obligé Tesla à rappeler des véhicules, précise 'Reuters'. "Le relâchement des contrôles qui en résulterait... pourrait conduire à une plus grande inattention du conducteur et à son incapacité à superviser correctement le pilote automatique", a déclaré la NHTSA dans sa lettre envoyée à Tesla.

La NHTSA enquête sur les performances de l'Autopilot Tesla depuis 2021 après avoir identifié plus d'une douzaine d'accidents dans lesquels des voitures du groupe ont heurté des véhicules d'urgence arrêtés. Les régulateurs fédéraux étudient d'éventuels problèmes avec les ceintures de sécurité, les volants et les fonctions d'aide à la conduite de Tesla. Le groupe d'Elon Musk affirme depuis longtemps que son logiciel d'aide à la conduite ne remplace pas le conducteur et que "les fonctionnalités actuellement activées ne rendent pas le véhicule autonome". Mais les défenseurs de la sécurité critiquent la commercialisation du système par l'entreprise sous le nom de " Pilote automatique " comme étant trompeuse.

Cette information intervient alors que le constructeur s'apprête à répondre pour la première fois devant la justice aux allégations selon lesquelles la défaillance du système Autopilot a provoqué des accidents mortels. Tesla assure ne pas être responsable de ces deux accidents et estime qu'il s'agit d'erreurs des conducteurs, assurant que la fonction Autopilot est sécurisée lorsqu'elle est utilisée sous supervision humaine.

"Si Tesla remporte de nombreuses victoires dans ces affaires, je pense qu'elle obtiendra des accords plus favorables dans d'autres affaires", a déclaré Matthew Wansley, ancien directeur juridique de nuTonomy, une startup spécialisée dans la conduite autonome, et professeur agrégé de droit à la Cardozo School of Law. Inversement, si Tesla était condamné à verser d'importants dédommagements, cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'entreprise, a indiqué Bryant Walker Smith, professeur de droit à l'université de Caroline du Sud.