Tesla : le paradoxe chinois

(Boursier.com) — Tesla sera particulièrement suivi à Wall Street ce mercredi, tandis que le groupe automobile est en passe d'enregistrer un nouveau trimestre record en Chine, malgré la pression de ses concurrents locaux comme BYD qui continue de gagner des part de marché. La part de Tesla sur le marché chinois des véhicules hybrides devrait donc avoir diminué au cours du trimestre écoulé à 13,7%, contre 16% au cours des trois premiers mois de 2023. Tesla pourrait malgré tout avoir vendu plus de 155.000 voitures dans le pays entre avril et juin, soit une hausse de quelque 13% par rapport aux ventes record du premier trimestre...

La Deutsche Bank s'attend de son côté à ce que les ventes de Tesla atteignent 448.000 unités à l'échelle mondiale sur la période. Le groupe américain publiera ses ventes trimestrielles mondiales au cours du week-end, tandis que les ventes en Chine ne seront connues qu'au cours de la première semaine de juillet.

En bourse, après Barclays, Goldman Sachs vient malgré tout de dégrader le titre du constructeur à 'neutre'... La banque d'affaires a expliqué son choix par le récent rallye de la valeur, ainsi que par un "environnement prix" difficile pour les véhicules neufs. La forte hausse de l'action ces derniers mois peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les ventes mensuelles "solides" observées en avril et en mai, ainsi que des baisses de tarifs moins importantes que prévu au deuxième trimestre... Mais le contexte devient désormais plus compliqué et des prix moins élevés devraient continuer de peser sur la marge brute ajustée du groupe d'Elon Musk. Cependant, GS estime que "Tesla reste bien placé pour maintenir une position concurrentielle forte sur le marché des véhicules électriques à long terme".