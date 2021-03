Tesla : le paiement en bitcoin, une mauvaise idée ?

Tesla : le paiement en bitcoin, une mauvaise idée ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla cède désormais un peu de terrain (-0,3%) sous les 660$ à Wall Street, alors que les investisseurs ne semblent pas totalement convaincus par l'idée du groupe d'accepter désormais les paiements en bitcoin aux Etats-Unis. "Vous pouvez maintenant acheter une Tesla avec du Bitcoin", s'était enthousiasmé il y a quelques heures Elon Musk, CEO du concepteur californien de véhicules électriques, sur le réseau social média Twitter. "Tesla n'utilise que des logiciels internes & open source et exploite directement les noeuds Bitcoin. Les Bitcoin payés à Tesla seront conservés en tant que Bitcoin, non convertis en monnaie fiduciaire", indiquait encore Musk. Pour l'instant, la possibilité est donc offerte aux États-Unis. Elle le sera à l'international "plus tard cette année".

Tesla & & Bitcoin directly. Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Tesla avait déjà amplement surpris début février en révélant un gros investissement en trésorerie sur le BTC. Ainsi, le fabricant californien de voitures électriques avait alors déclaré à la SEC, gendarme financier américain, l'acquisition de Bitcoin pour un montant agrégé particulièrement conséquent de 1,5 milliard de dollars sur le mois de janvier 2021.

En février, Tesla avait indiqué qu'il pourrait acquérir et conserver des actifs digitaux périodiquement ou sur le long terme. Le constructeur californien disait aussi envisager de commencer à accepter le bitcoin comme forme de paiement pour ses produits dans un futur proche, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée. La compagnie affirmait alors avoir acquis du Bitcoin "pour plus de flexibilité, afin de mieux diversifier et maximiser le placement de ses liquidités".